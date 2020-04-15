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Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer herkesi şaşkına çevirdi! Özge Törer hakkındaki olay gerçek

Bala Hatun rolüyle Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit ile başrolü paylaşan Özge Törer, özel hayatıyla sosyal medyayı salladı. Kuruluş Osman'daki Bala Hatun rolünde Şeyh Edebalı'nın kızı ve Osman Bey'in eşini oynayan Özge Törer, sevenlerinin dikkatini çekti. ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da boy gösteren güzel oyuncu Özge Törer'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi.

15.04.2020 06:32 - Son Güncelleme:
Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer herkesi şaşkına çevirdi! Özge Törer hakkındaki olay gerçek

atv ekranların izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, yeni bölümleriyle ile adından söz ettiriyor. Yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in partneri Özge Törer, en çok merak edilen isimler arasında.

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Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer herkesi şaşkına çevirdi! Özge Törer hakkındaki olay gerçek

Özel hayatını büyük bir özenle gizli tutan Özge Törer'in kardeşi ile fotoğrafları ortaya çıktı ve iki kardeş arasındaki benzerlik görenleri şaşkına çevirdi.

İşte başta Özge Törer ve kardeşi olmak üzere, ünlülerin kardeşleri.

Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer herkesi şaşkına çevirdi! Özge Törer hakkındaki olay gerçek

ENGİN AKYÜREK VE KARDEŞİ EREN AKYÜREK

Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer herkesi şaşkına çevirdi! Özge Törer hakkındaki olay gerçek
Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer herkesi şaşkına çevirdi! Özge Törer hakkındaki olay gerçek

EBRU GÜNDEŞ VE KARDEŞİ

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