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Kuruluş Osman 2. sezon tanıtımında 9 yeni oyuncu görücüye çıktı! Kuruluş Osman yeni sezon gümbür gümbür geliyor

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı ilk bölümden bu yana çarşamba günlerinin tartışmasız lideri haline gelen Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi geliyor... "Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı. Gelsin gayrı gelecek olanlar; hayal kurup pusatı kuşananlar, yol açıp töreyi yayacak olanlar, iz sürüp sancağı kaldıracak olanlar, hayal kuranlar... Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir" sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan ikinci sezon tanıtımı, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce beğeni ve yorum alan Kuruluş Osman 2. sezon tanıtımında 9 yeni oyuncu görücüye çıktı.

10.09.2020 11:33 - Son Güncelleme: 10.09.2020 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





