Haberler Galeri Magazin Kuruluş Osman 2. sezon tanıtımında 9 yeni oyuncu görücüye çıktı! Kuruluş Osman yeni sezon gümbür gümbür geliyor

Kuruluş Osman 2. sezon tanıtımında 9 yeni oyuncu görücüye çıktı! Kuruluş Osman yeni sezon gümbür gümbür geliyor

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı ilk bölümden bu yana çarşamba günlerinin tartışmasız lideri haline gelen Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi geliyor... "Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı. Gelsin gayrı gelecek olanlar; hayal kurup pusatı kuşananlar, yol açıp töreyi yayacak olanlar, iz sürüp sancağı kaldıracak olanlar, hayal kuranlar... Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir" sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan ikinci sezon tanıtımı, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce beğeni ve yorum alan Kuruluş Osman 2. sezon tanıtımında 9 yeni oyuncu görücüye çıktı.

10.09.2020 11:33 - Son Güncelleme: 10.09.2020 12:04
Kuruluş Osman 2. sezon tanıtımında 9 yeni oyuncu görücüye çıktı! Kuruluş Osman yeni sezon gümbür gümbür geliyor

EFSANE İSİMLER İLK TANITIMDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI!

İlk sezonuyla fırtınalar estiren, çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman'ın ikinci sezon ilk tanıtım dün akşam yayınlandı. Reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezona bomba gibi gireceğinin sinyallerini veren Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında Burak Özçivit'in yanı sıra, kadroya yeni katılan Cüneyt Arkın ve Emin Gürsoy rol aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman 2. sezon tanıtımında 9 yeni oyuncu görücüye çıktı! Kuruluş Osman yeni sezon gümbür gümbür geliyor

'KURULUŞ OSMAN' YENİ SEZONA GÜMBÜR GÜMBÜR GİRİYOR

Tanıtımın sürpriz ismi ise usta oyuncu Tamer Yiğit oldu. Tamer Yiğit'in yeni sezonda hangi karaktere hayat vereceği Kuruluş Osman hayranlarının en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi.

Kuruluş Osman 2. sezon tanıtımında 9 yeni oyuncu görücüye çıktı! Kuruluş Osman yeni sezon gümbür gümbür geliyor

"Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı. Gelsin gayrı gelecek olanlar; hayal kurup pusatı kuşananlar, yol açıp töreyi yayacak olanlar, iz sürüp sancağı kaldıracak olanlar, hayal kuranlar... Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir" sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan ikinci sezon tanıtımı, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce beğeni ve yorum alan tanıtım, dizinin ikinci sezonda ekranlara damga vuracağının sinyallerini verdi.

Kuruluş Osman 2. sezon tanıtımında 9 yeni oyuncu görücüye çıktı! Kuruluş Osman yeni sezon gümbür gümbür geliyor

Tanıtımda ayrıca ikinci sezon afişinde de yer alan, Türk kültürünün güçlü simgeleri at, kurt ve şahinin de yer alması dikkat çekti. İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimlerle gündem olmuştu.

Kuruluş Osman 2. sezon tanıtımında 9 yeni oyuncu görücüye çıktı! Kuruluş Osman yeni sezon gümbür gümbür geliyor

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonuyla çok yakında atv'de!

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesi sosyal medyayı salladı! Annesi görenleri hayran bıraktı
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesi sosyal medyayı salladı! Annesi görenleri hayran bıraktı