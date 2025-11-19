Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet’in Fas’tan Türkiye’ye uzanan hayali!

Karakterin psikolojik dünyasını oluştururken hangi yöntemleri kullandınız?
Ben hep ilişkiler üzerinden çalışmayı tercih ediyorum. Nilüfer, kime, ne hissediyor? Korkuları ne? En güvendiği yer neresi? Bu soruları çözdüğümde Nilüfer'in psikolojik dünyası kendini açmaya başlıyor. Tüm bunlar bu süreçte bana büyük yarar sağladı.
Türkiye'deki izleyici kitlesiyle iletişiminiz nasıl?
Ben sektöre girdiğimden beri izleyicimiz beni hep sıcak ve içten kucakladı. Onlarla bağ kurmak, enerjimi paylaşmak bana hep güç verdi. Yabancı kökenli bir oyuncu olmama rağmen bu kadar sıcak karşılamaları, bağırlarına basmaları bana çok iyi hissettiriyor. Gelen yorumlarda beni en çok mutlu eden şey, enerjimin onlara geçtiğini hissetmek.
Aksiyon sahnelerini çok severek oynuyorum ve her anından keyif alıyorum. Setten çıktığımda "Bugün gerçekten bir şey başardım" hissi kalıyor bende, bu da ayrı bir mutluluk veriyor. Özgürleşiyorum mesela doludizgin at üstünde giderken... Aslında çocukken hep sakindim, sessizliği severdim. Ama şimdi beni harekete geçirecek, sınırlarımı zorlayacak her şey çok heyecan verici.