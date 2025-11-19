Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet’in Fas’tan Türkiye’ye uzanan hayali!

Sabah'tan Ömer Karahan'a konuşan oyuncu, "T Ben Türkiye'de yaşamayı hep çok istedim. Ne mutlu ki hayalim gerçek oldu" dedi. İşte o röportaj...

Nilüfer Hatun'u ilk okuduğunuzda karakterde sizi en çok çeken şey ne oldu?

'Nilüfer Hatun', dışarıdan bakıldığında çok nahif duran ama aslında kale gibi güçlü bir kadın. Bu durum bence oyuncu için çok avantajlı ve gizemli. İçime döndüğümde benzer özellikleri taşıyor olmak beni, onu yaşamaya itti.