PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...

Başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği, atv'nin iddialı dizisi Kuruluş Orhan'da Malhun Hatun karakterini canlandıran usta oyuncu Bennu Yıldırımlar hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. 1995 yılında meslektaşı Bülent Emin Yarar'la dünyaevine giren Yıldırımlar'ın kızının da oyuncu olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın Kuruluş Orhan'ın Malhun Hatun'u Bennu Yıldırımlar'ın kızı hangi oyuncu çıktı.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Birçok yapımda rol alan ve performansıyla beğeni toplayan oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın son adresi, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan oldu.

Takvim Logo

Başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği dizide Malhun Hatun karakterini canlandıran usta oyuncu, performansıyla beğeni toplarken özel hayatıyla gündeme geldi.

Takvim Logo

1995 yılında meslektaşı Bülent Emin Yarar'la dünyaevine giren Yıldırımlar'ın ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun özellikle 1999 yılında dünyaya gelen kızı merak konusu oldu.

Takvim Logo

Yıldırımlar'ın kızının da oyuncu olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kalırken ünlü ismin kızıyla ilgili söyledikleri tekrar gündeme geldi.

Takvim Logo

Verdiği bir röportajda kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, "Kızım oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz" diye konuşmuştu.

Takvim Logo

İşte Bennu Yıldırımlar başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Takvim Logo

Mahmut Tuncer

Takvim Logo

Mahmut Tuncer ve kızı Gizem Tuncer

Takvim Logo

Vahide Perçin

Takvim Logo

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm

Takvim Logo

Sönmez Atasoy

Takvim Logo

Sönmez Atasoy ve Fadik Sevin Atasoy

Takvim Logo

Pınar Altuğ

Takvim Logo

Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan

Takvim Logo

Bennu Yıldırımlar

Takvim Logo

Bennu Yıldırımlar ve kızı Ada

Takvim Logo

Bennu Yıldırımlar ve kızı Ada

Takvim Logo

Bennu Yıldırımlar ve kızı Ada

Takvim Logo

Bennu Yıldırımlar ve kızı Ada

Takvim Logo

Yılmaz Vural

Takvim Logo

Yılmaz Vural ve oğulları

Takvim Logo

Yılmaz Vural ve oğulları

Takvim Logo

Demet Şener

Takvim Logo

Demet Şener ve oğlu

Takvim Logo

Emre Altuğ