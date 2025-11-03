Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...
Başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği, atv'nin iddialı dizisi Kuruluş Orhan'da Malhun Hatun karakterini canlandıran usta oyuncu Bennu Yıldırımlar hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. 1995 yılında meslektaşı Bülent Emin Yarar'la dünyaevine giren Yıldırımlar'ın kızının da oyuncu olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın Kuruluş Orhan'ın Malhun Hatun'u Bennu Yıldırımlar'ın kızı hangi oyuncu çıktı.
