Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Hık demiş babasının burnundan düşmüş... Polat Alemdar'ın oğlu...
Kurtlar Vadisi serisinde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. Sevenleri Kurtlar Vadisi dizisinin 'Polat Alemdar'ı ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ve yeniden çekilmesi gündemde olan Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın oğlunun son halini görenler, babasına olan benzerliğine şaşırıyor. İşte başta Necati Şaşmaz olmak üzere ünlülerin çocukları.
Yayınlandığı ilk bölümle dizi dünyasına bomba gibi bir giriş yaparak çok geniş çapta izleyici kitlesini ekran başına kilitleyen dizi projesi Kurtlar Vadisi, Necati Şaşmaz'ın oynadığı Polat Alemdar karakteri başta olmak üzere birbirinden zengin oyuncu kadrosuyla kült yapımlar arasında yerini almıştı.
Üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen efsanae dizinin Polat Alemdar karakteri dillerden hala düşmeyerek çeşitli mecralarda konuşulmaya hız kesmeden devam ediyor. Dizideki oyunculuk yeteneğini ile milyonlarca seyircinin beğenisini kazanan ve uzun bir zamandır herhangi bir dizi projesi veya sinema filmi yapımında bulunmayan Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali büyüdü. Ali'nin babasına benzerliği ise hayrete düşürdü. İşte başta Necati Şaşmaz olmak üzere ünlülerin çocukları.