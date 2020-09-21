Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Hık demiş babasının burnundan düşmüş... Polat Alemdar'ın oğlu...

Üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen efsanae dizinin Polat Alemdar karakteri dillerden hala düşmeyerek çeşitli mecralarda konuşulmaya hız kesmeden devam ediyor. Dizideki oyunculuk yeteneğini ile milyonlarca seyircinin beğenisini kazanan ve uzun bir zamandır herhangi bir dizi projesi veya sinema filmi yapımında bulunmayan Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali büyüdü. Ali'nin babasına benzerliği ise hayrete düşürdü. İşte başta Necati Şaşmaz olmak üzere ünlülerin çocukları.