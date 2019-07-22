Kurtlar Vadisi'nin Tilki Andrei'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Tilki Andrei meğer...
Yayınlandığı günden itibaren büyük hayran kitlesine ulaşan Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncuları ile merak edilenlere dizi hayranları internette cevap arıyor. Polat Alemdar'ın düşmanı rolünde dizide yer alan Tilki Andrei'nin gerçek mesleğini öğrenenler 'yok artık' diyor. Orhan Edip Ertürk, Türk oyuncu ve tiyatro sanatçısı. Tıp Fakültesi mezunu olan sanatçı, 1991 yılında Varsayalım İsmail dizi filmiyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Tilki Andrei ve Şefkat Tepe dizisinde Albay Fikret rolüyle geniş bir kitle tarafından tanınmıştır.
Orhan Edip Ertürk Kimdir? Nereli?
Varsayalım İsmail isimli proje ile oyunculuk kariyerine adım atan Orhan Edip Ertürk İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Bugüne kadar Aşkına Eşkiya, Kınalı Kar, Alacakaranlık, Kurtlar Vadisi, Pardon, Büyük Günahlar, Amerikalılar Karadeniz'de 2, Doktorlar, Karanlıkta Makyaj, Yağmurdan Sonra, Kardelen, Boşgezen ve Kalfası, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Komiser Nevzat, Adanalı, Gece Gündüz, Kollama, Hesaplaşma, Divanyolu, Şefkat Tepe ve Aziz Ayşe gibi bir çok projede rol almıştır.
Kurtlar Vadisi Pusu bir döneme damga vuran dizilerin başında geliyor. Kurtlar Vadisi Pusu karakterleri ise oldukça vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bunlardan bir tanesi ise Tilki Andrei karakterini canlandıran Orhan Edip Ertürk oldu. Dizide gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakan ve hayran sayısını arttıran Orhan Edip Ertürk adından yine söz ettirmeyi başardı. Polat Alemdar'ın düşmanı olan Tilki Andrei'nin gerçek mesleği yok artık dedirtiyor.