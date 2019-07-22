Kurtlar Vadisi'nin Tilki Andrei'si ile ilgili bilinmeyen gerçek! Tilki Andrei meğer...

Kurtlar Vadisi Pusu bir döneme damga vuran dizilerin başında geliyor. Kurtlar Vadisi Pusu karakterleri ise oldukça vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bunlardan bir tanesi ise Tilki Andrei karakterini canlandıran Orhan Edip Ertürk oldu. Dizide gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakan ve hayran sayısını arttıran Orhan Edip Ertürk adından yine söz ettirmeyi başardı. Polat Alemdar'ın düşmanı olan Tilki Andrei'nin gerçek mesleği yok artık dedirtiyor.