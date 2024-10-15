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Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı Oktay Kaynarca’dan Necati Şaşmaz itirafı! Sette başına gelen korkunç olayı ilk kez anlattı!

2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ı canlandıran Oktay Kaynarca, yıllar sonra diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Süleyman Çakır'ın ölüm sahnesi ve en güvendiği adam hakkında itiraflarda bulunan Kaynarca, Necati Şaşmaz'ın sette başına gelen korkunç olayı da ilk kez anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 13:17 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 19:43
Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı Oktay Kaynarca’dan Necati Şaşmaz itirafı! Sette başına gelen korkunç olayı ilk kez anlattı!

OKTAY KAYNARCA'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!

Şimdilerde atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca, konuk olduğu bir programda Süleyman Çakır karakterini canlandırdığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuştu.

Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı Oktay Kaynarca’dan Necati Şaşmaz itirafı! Sette başına gelen korkunç olayı ilk kez anlattı!

Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Laz Ziya'nın damadı Süleyman Çakır'a hayat vermişti. Ünlü oyuncu karakterle o kadar bütünleşmişti ki yıllar geçse de adı hep Süleyman Çakır olarak anıldı.

Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı Oktay Kaynarca’dan Necati Şaşmaz itirafı! Sette başına gelen korkunç olayı ilk kez anlattı!

KURTLAR VADİSİ UYARLAMA ÇIKTI!

Oktay Kaynarca, günüzmüzde de hala izlenmeye devam edilen dizi hakkında kimsenin bilmediği itiraflarda bulundu. Kaynarca, dizinin aslında bir Amerikan dizisinden uyarlandığını açıkladı.

Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı!

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