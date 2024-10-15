Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı Oktay Kaynarca’dan Necati Şaşmaz itirafı! Sette başına gelen korkunç olayı ilk kez anlattı!

OKTAY KAYNARCA'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF! Şimdilerde atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca, konuk olduğu bir programda Süleyman Çakır karakterini canlandırdığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuştu.

Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Laz Ziya'nın damadı Süleyman Çakır'a hayat vermişti. Ünlü oyuncu karakterle o kadar bütünleşmişti ki yıllar geçse de adı hep Süleyman Çakır olarak anıldı.