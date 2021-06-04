Kurtlar Vadisi'nin 'Seyfo Dayı'sı olarak efsanelere geçmişti! Nihat Nikerel hakkındaki o gerçek ortaya çıktı!

Bir dönemin en sevilen dizisi olan Kurtlar Vadisi'nin 'Sefo Dayısı' hakkında yıllar sonra ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Bildindiği üzere, Kurtlar Vadisi dizisi karakterleri, konusu, müzikleri ile tam bir efsane olmuştu. Diziye damga vuran ve milyonların sevgisini kazanan Seyfo Dayı Nihat Nikerel hakkında yıllar sonra bir gerçek ortaya çıktı. 2009 yılında hayata gözlerini yuman 'Seyfo Dayı' hakkındaki bilgiler araştırılırken memleketi de duyanlarda şok etkisi yarattı. İşte Kurtlar Vadisi'nin 'Seyfo Dayı'sı hakkındaki o gerçek...