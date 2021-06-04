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Kurtlar Vadisi'nin 'Seyfo Dayı'sı olarak efsanelere geçmişti! Nihat Nikerel hakkındaki o gerçek ortaya çıktı!

Bir dönemin en sevilen dizisi olan Kurtlar Vadisi'nin 'Sefo Dayısı' hakkında yıllar sonra ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Bildindiği üzere, Kurtlar Vadisi dizisi karakterleri, konusu, müzikleri ile tam bir efsane olmuştu. Diziye damga vuran ve milyonların sevgisini kazanan Seyfo Dayı Nihat Nikerel hakkında yıllar sonra bir gerçek ortaya çıktı. 2009 yılında hayata gözlerini yuman 'Seyfo Dayı' hakkındaki bilgiler araştırılırken memleketi de duyanlarda şok etkisi yarattı. İşte Kurtlar Vadisi'nin 'Seyfo Dayı'sı hakkındaki o gerçek...

04.06.2021 13:44 - Son Güncelleme: 04.06.2021 16:22
Kurtlar Vadisi'nin 'Seyfo Dayı'sı olarak efsanelere geçmişti! Nihat Nikerel hakkındaki o gerçek ortaya çıktı!

Bir dönemin en sevilen dizisi olan Kurtlar Vadisi'nin 'Sefo Dayısı' hakkında yıllar sonra ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Bildindiği üzere, Kurtlar Vadisi dizisi karakterleri, konusu, müzikleri ile tam bir efsane olmuştu. Diziye damga vuran ve milyonların sevgisini kazanan Seyfo Dayı Nihat Nikerel hakkında yıllar sonra bir gerçek ortaya çıktı. 2009 yılında hayata gözlerini yuman 'Seyfo Dayı' hakkındaki bilgiler araştırılırken memleketi de duyanlarda şok etkisi yarattı. İşte Kurtlar Vadisi'nin 'Seyfo Dayı'sı hakkındaki o gerçek...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurtlar Vadisi'nin 'Seyfo Dayı'sı olarak efsanelere geçmişti! Nihat Nikerel hakkındaki o gerçek ortaya çıktı!

Bir zamanların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'ne 'Seyfo Dayı' karakteriyle damga vuran Nihat Nikerel hakkındaki o bilgi duyanları şaşkına çevirdi.

Kurtlar Vadisi'nin 'Seyfo Dayı'sı olarak efsanelere geçmişti! Nihat Nikerel hakkındaki o gerçek ortaya çıktı!

Vadi'nin usta oyuncusu Nihat Nikerel neredeyse her bölüm maden suyu içmesiyle hatırlanıyor.

Kurtlar Vadisi'nin 'Seyfo Dayı'sı olarak efsanelere geçmişti! Nihat Nikerel hakkındaki o gerçek ortaya çıktı!

'Seyfo Dayı' karakteriyle bir dönemin efsaneleri arasına giren ve milyonların sevgisini kazanan Nihat Nikerel hakkındaki bir gerçek ise duyanları hayrete düşürdü.

Kurtlar Vadisi'nin 'Seyfo Dayı'sı olarak efsanelere geçmişti! Nihat Nikerel hakkındaki o gerçek ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yıllarda vefat 'Seyfo Dayı' hakkındaki bilgiler merak edilirken memleketi de duyanları şaşkına çevirdi.