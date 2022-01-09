Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı Çiğdem Batur! Derin göğüs ve bacak dekolteli kırmızı elbisesi olay oldu! 'Etrafa bakamadık'
Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sıydı Çiğdem Batur! Kırmızı göğüs dekolteli elbisesi olay oldu! Kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal, Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Çiğdem Batur, Instagram hesabında yayınladığı fotoğraflarla gündem oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesi ile paylaştığı fotoğrafa, "Etrafın dağınıklığına bakma toparlarız illa" notunu düştü. Ünlü isme sosyal medyada, "Sana bakmaktan etrafa bakamadık" şeklinde yorum yağdı.
09.01.2022 16:48
- Son Güncelleme: 09.01.2022 16:52
Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sıydı Çiğdem Batur! Derin göğüs ve bacak dekolteli kırmızı elbisesiyle çok konuşulan ünlü oyuncu sosyal medya gündeminde.
Çiğdem Batur'un son pozları olay oldu. Dekoltesiyle sosyal medyayı sallayan güzel oyuncu Çiğdem Batur hayranlarının dikkatini çekti.