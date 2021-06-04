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Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğullarına bakın! Gözlerden uzak büyüyen Ali Nadir ve Yusuf Emir babalarının kopyası...

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğullarına bakın! Ali Nadir Şaşmaz babası Necati Şaşmaz'ın, Yusuf Emir Şaşmaz ise annesi Nagehan Kaşıkçı'nın kopyası oldu. 17 Mayıs 2021 tarihinde resmi olarak boşanan Necati Şaşmaz ve eşi Nagehan Kaşıkçı'nın Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki evladı var. Velayetleri annelerinde olan iki kardeş sosyal medya gündeminde. Mahkeme tarafından hükmedilen karara göre çocukları için her ay 12 bin 500 lira ödeyen Necati Şaşmaz'ın oğulları kocaman oldu. İşte Necati Şaşmaz'ın çocukları...

04.06.2021 12:41 - Son Güncelleme: 04.06.2021 12:51
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğullarına bakın! Gözlerden uzak büyüyen Ali Nadir ve Yusuf Emir babalarının kopyası...

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğullarına bakın! Gözlerden uzak büyüyen Ali Nadir ve Yusuf Emir babalarının kopyası oldu. Necati Şaşmaz 2019 şubatında Nagehan Kaşıkçı'ya 10 milyon TL tazminat ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açmıştı.

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Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğullarına bakın! Gözlerden uzak büyüyen Ali Nadir ve Yusuf Emir babalarının kopyası...

Kaşıkçı ise, ünlü oyuncudan psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü iddia ederek, 20 milyon TL tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulunarak karşı boşanma davası açmıştı. Dava geçtiğimiz ay karara bağlandı.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğullarına bakın! Gözlerden uzak büyüyen Ali Nadir ve Yusuf Emir babalarının kopyası...

Mahkeme iki tarafı da eşit kusurlu gördüğü için Kaşıkçı'ya nafaka vermedi. Ayrıca tarafların tazminat talepleri de reddedildi. Çocukların velayetleri anneye bırakılarak baba ile yatılı kişisel ilişki kurulmasına karar verildi. Şaşmaz çocukları için her ay 12 bin 500 lira ödeyecek.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğullarına bakın! Gözlerden uzak büyüyen Ali Nadir ve Yusuf Emir babalarının kopyası...

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Necati Şaşmaz'ın oğulları merak konusu oldu. Sosyal medyada Ali Nadir ve Yusuf Emir'i görenler 'Balbalarının kopyası' diyor.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğullarına bakın! Gözlerden uzak büyüyen Ali Nadir ve Yusuf Emir babalarının kopyası...

YUNUS EMRE YILDIRIMER'İN OĞLU

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