Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğullarına bakın! Gözlerden uzak büyüyen Ali Nadir ve Yusuf Emir babalarının kopyası...

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğullarına bakın! Ali Nadir Şaşmaz babası Necati Şaşmaz'ın, Yusuf Emir Şaşmaz ise annesi Nagehan Kaşıkçı'nın kopyası oldu. 17 Mayıs 2021 tarihinde resmi olarak boşanan Necati Şaşmaz ve eşi Nagehan Kaşıkçı'nın Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki evladı var. Velayetleri annelerinde olan iki kardeş sosyal medya gündeminde. Mahkeme tarafından hükmedilen karara göre çocukları için her ay 12 bin 500 lira ödeyen Necati Şaşmaz'ın oğulları kocaman oldu. İşte Necati Şaşmaz'ın çocukları...

04.06.2021 12:41 - Son Güncelleme: 04.06.2021 12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





