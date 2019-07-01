Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şoke etti! Necati Şaşmaz'ın kaç çocuğu var?
Dönemine damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine can veren Necati Şaşmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Polat Alemdar karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Necati Şaşmaz, büyük oğlu Ali Nadir Şaşmaz görüntülendi. Anaokulundan mezun olan Ali Nadir Şaşmaz, babasına duygu dolu anlar yaşattı. Muhammed Necati Şaşmaz (d. 15 Aralık 1971; Harput, Elazığ), Zaza asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu, yapımcıdır. Zaza kökenli olan Muhammed Necati Şaşmaz, Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur.
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz oldukça merak ediliyor. Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'ın Harput ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını bitirdikten sonra yaklaşık 6 sene Amerika'da yaşayan Şaşmaz, 2001 senesinde ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye geldi.
Amerika'ya geri dönerken 2001 saldırıları olduğu için Türkiye'de kaldı. Bir süre Amerika'ya dönmeyi düşündüyse de, ailesinin ısrarları üzerine Türkiye'de kalmaya karar verdi. Meslek hayatına da ilk olarak Ankara'da sigorta acentesi açarak başladı.
Bu dönemde bir iş görüşmesinde Osman Sınav ile tanıştı ve bir televizyon projesinde çalışması için teklif aldı. Yaklaşık 1 ay teklifi düşündükten sonra projede yer almaya karar verdi ve böylece kamuoyunda Polat Alemdar olarak tanındı.