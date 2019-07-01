Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şoke etti! Necati Şaşmaz'ın kaç çocuğu var?

Amerika'ya geri dönerken 2001 saldırıları olduğu için Türkiye'de kaldı. Bir süre Amerika'ya dönmeyi düşündüyse de, ailesinin ısrarları üzerine Türkiye'de kalmaya karar verdi. Meslek hayatına da ilk olarak Ankara'da sigorta acentesi açarak başladı.

Bu dönemde bir iş görüşmesinde Osman Sınav ile tanıştı ve bir televizyon projesinde çalışması için teklif aldı. Yaklaşık 1 ay teklifi düşündükten sonra projede yer almaya karar verdi ve böylece kamuoyunda Polat Alemdar olarak tanındı.