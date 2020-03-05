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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ıydı... Necat Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran usta oyuncu Necati Şaşmaz, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. Hayranları Polat Alemdar rolünü canlandıran Necati Şaşmaz ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz ve diğer ünlülerin çocukları...

05.03.2020 23:44 - Son Güncelleme: 05.03.2020 23:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





