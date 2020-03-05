Haberler Galeri Magazin Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ıydı... Necat Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ıydı... Necat Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran usta oyuncu Necati Şaşmaz, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. Hayranları Polat Alemdar rolünü canlandıran Necati Şaşmaz ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz ve diğer ünlülerin çocukları...

05.03.2020 23:44 - Son Güncelleme: 05.03.2020 23:45
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ıydı... Necat Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran usta oyuncu Necati Şaşmaz uzun süredir bir projede yer almıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ıydı... Necat Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Dizinin yakın takipçileri Polat Alemdar ile ilgili her detayı mercek altına aldı.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ıydı... Necat Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ıydı... Necat Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz ve diğer ünlülerin çocukları...

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ıydı... Necat Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Necati Şaşmaz

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam'ın güzeli Ahu Tuğba tanınmayacak halde! Görenler şoke oldu
Yeşilçam'ın güzeli Ahu Tuğba tanınmayacak halde! Görenler şoke oldu