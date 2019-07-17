Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ı üzen gelişme! Görenler inanamadı...

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, dizideki rolüyle Türkiye'ye damga vuran isimler arasında yer aldı. Kurtlar Vadisi yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Necati Şaşmaz'ın kestiği raconlar hafızalardan silinmiyor... Sevilen oyuncu Şaşmaz, kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Nagehan Şaşmaz ile evlendi ve çiftin 2 erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak evlilik üzücü bir sona doğru gitti ve Vadi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği eşi Nagehan Şaşmaz'a 10 milyon TL tazminat ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açtı. Hemen akabinde Nagehan Şaşmaz da karşı boşanma davası açtı. Boşanma davasının ilk duruşması geçtiğimiz gün görüldü. Ancak sonuç iki tarafın da istediği gibi olmadı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğulları...

17.07.2019 14:02 - Son Güncelleme: 17.07.2019 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





