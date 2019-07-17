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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ı üzen gelişme! Görenler inanamadı...

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, dizideki rolüyle Türkiye'ye damga vuran isimler arasında yer aldı. Kurtlar Vadisi yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Necati Şaşmaz'ın kestiği raconlar hafızalardan silinmiyor... Sevilen oyuncu Şaşmaz, kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Nagehan Şaşmaz ile evlendi ve çiftin 2 erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak evlilik üzücü bir sona doğru gitti ve Vadi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği eşi Nagehan Şaşmaz'a 10 milyon TL tazminat ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açtı. Hemen akabinde Nagehan Şaşmaz da karşı boşanma davası açtı. Boşanma davasının ilk duruşması geçtiğimiz gün görüldü. Ancak sonuç iki tarafın da istediği gibi olmadı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğulları...

17.07.2019 14:02 - Son Güncelleme: 17.07.2019 14:49
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'a üzen haber! Sonuçlanmadı...

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği eşi Nagehan Şaşmaz'a 10 milyon TL tazminat ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açmıştı. Nagehan Şaşmaz da bunun üzerine karşı boşanma davası açmıştı. Çekişmeli boşanma davasının ilk duruşması bugün görüldü. Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'a üzen haber! Sonuçlanmadı...

Çift, duruşmanın görüleceği Anadolu 2. Aile Mahkemesi hakiminin olmaması sebebiyle boşanamadı. Dava, Anadolu 9. Aile Mahkemesi tarafından 7 Kasım'a ertelendi. İşte Necati Şaşmaz'ın büyük oğlu Ali Nadir ile diğer ünlü isimlerin çocukları...

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'a üzen haber! Sonuçlanmadı...

OZAN AKBABA

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'a üzen haber! Sonuçlanmadı...

OZAN AKBABA EŞİ BUKET AKBABA VE OĞLU OZAN ALİ AKBABA

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'a üzen haber! Sonuçlanmadı...

OZAN AKBABA'NIN OĞLU

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