Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş bir arada! Saf tutup dua ettiler
Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna dualarla omuzlarda uğurlandı. Cenaze törenine sanat dünyasından birçok isim katıldı. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş, Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde saf tutup dua etti. Ahmet Özhan ve Uğur Işılak gibi sanat dünyasından isimler de cenazedeydi.
05.09.2022 20:15 - Son Güncelleme: 05.09.2022 20:28
Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Camii haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi önünde sanatçı Ahmet Özhan tarafından tekkenin postnişini İnançer için dua edildi.