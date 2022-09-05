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Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş bir arada! Saf tutup dua ettiler

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş bir arada! Saf tutup dua ettiler

Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna dualarla omuzlarda uğurlandı. Cenaze törenine sanat dünyasından birçok isim katıldı. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş, Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde saf tutup dua etti. Ahmet Özhan ve Uğur Işılak gibi sanat dünyasından isimler de cenazedeydi.

takvim.com.tr
05.09.2022 20:15 - Son Güncelleme: 05.09.2022 20:28
Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş bir arada! Saf tutup dua ettiler

Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş bir arada! Saf tutup dua ettiler

Dün vefat eden İnançer'in naaşı, kurucusu olduğu Karagümrük'teki Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlar üstünde Fatih Camii'ne götürüldü.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş bir arada! Saf tutup dua ettiler

Camii haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi önünde sanatçı Ahmet Özhan tarafından tekkenin postnişini İnançer için dua edildi.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş bir arada! Saf tutup dua ettiler

Ailesinin yanı sıra sanat dünyasından pek çok isim ile talebelerinin ve sevenlerinin katıldığı merasimde, yürünen yol boyunca ilahi ve zikirler okundu, yüksek sesle dualar edildi.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş bir arada! Saf tutup dua ettiler

İnançer'in cenazesi, defnedilmek üzere Nureddin Cerrahi Tekkesi'ne götürüldü.

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