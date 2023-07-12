Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz uzun süre sonra ortaya çıktı! Hac ziyaretinde görüntülendi! Son haliyle şaşırttı...
Özgü Namal, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Erhan Ufak, Hande Kazanova, Kenan Çoban gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, uzun bir süre sonra ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'nin geri döneceğinin müjdesini verdikten sonra ekranlarda görünmeyen Şaşmaz, hac ziyaretinde görüntülendi. Şaşmaz'ın çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem olurken oyuncunun son hali şaşırttı. İşte Necati Şaşmaz'ın son hali...
12.07.2023 14:53 - Son Güncelleme: 12.07.2023 14:53
Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle tanınan Necati Şaşmaz, dizinin ardından gözlerden uzak bir yaşam tercih etti.
Son olarak 2017 yılında Kurtlar Vadisi Vatan filminde rol alan Necati Şaşmaz, geçtiğimiz sene kasım ayında katıldığı programla gündeme geldi.
Kurtlar Vadisi'nin geri döneceğinin müjdesini verdikten sonra ekranlarda görünmeyen Şaşmaz, hac ziyaretinde görüntülendi.