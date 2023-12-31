Kurtlar Vadisi’nin Pala’sı Yüksel Arıcı'nın son hali sosyal medyayı salladı! Yıllar içindeki değişimini gören şoke oldu!

Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Erhan Ufak ve Oktay Kaynarca gibi isimleri bir araya getiren Kurtlar Vadisi dizisinde Pala karakterini canlandıran Yüksel Arıcı, yıllar sonra gündem oldu. Sadece ölüler görür "sözüyle hafızalara kazınan Arıcı'nın son halini görenler şaşıp kaldı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken oyuncunun bazı hayranları, Arıcı'yı tanımakta zorlandı.
Kurtlar Vadisi'nde 2 sezon boyunca Pala karakteriyle büyük beğeni toplayan Yüksel Arıcı dizinin en dikkat çeken karakterlerinden birisi oldu.
Son olarak ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izlediğimiz Yüksel Arıcı'nın yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı.
Usta oyuncunun son hali Vadi hayranlarının dikkatini çekti. "Sadece ölüler görür "sözüyle hafızalara kazınan Arıcı'yı bazı hayranları tanımakta zorlandı.