Kurtlar Vadisi’nin Pala’sı Yüksel Arıcı'nın son hali sosyal medyayı salladı! Yıllar içindeki değişimini gören şoke oldu!

Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Erhan Ufak ve Oktay Kaynarca gibi isimleri bir araya getiren Kurtlar Vadisi dizisinde Pala karakterini canlandıran Yüksel Arıcı, yıllar sonra gündem oldu. Sadece ölüler görür "sözüyle hafızalara kazınan Arıcı'nın son halini görenler şaşıp kaldı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken oyuncunun bazı hayranları, Arıcı'yı tanımakta zorlandı.