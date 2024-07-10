Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sını gören tanıyamadı! 78 yaşındaki Emin Olcay yıllar sonra ortaya çıktı "Ah be Ömer Baba yaşlanmışsın"

Necati Şaşmaz, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun gibi usta oyuncuların bir araya geldiği Kurtlar Vadisi dizisi dönemine damga vuran diziler arasında yerini aldı.

3

Kurtlar Vadisi'ne her oyuncu başka bir damga vururken hiç kuşkusuz Ömer Baba karakterine hayat veren Emin Olcay'ın da yeri bir başkaydı.