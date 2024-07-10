SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sını gören tanıyamadı! 78 yaşındaki Emin Olcay yıllar sonra ortaya çıktı "Ah be Ömer Baba yaşlanmışsın"

Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Ömer Baba, uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Dizide bilge sözleriyle izleyicilerin kalbinde taht kuran Emin Olcay, yıllar sonra gün yüzüne çıktı. 78 yaşındaki Olcay'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 16:45 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 17:03
Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sını gören tanıyamadı! 78 yaşındaki Emin Olcay yıllar sonra ortaya çıktı Ah be Ömer Baba yaşlanmışsın 1

Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Ömer Baba, uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Dizide bilge sözleriyle izleyicilerin kalbinde taht kuran Emin Olcay, yıllar sonra gün yüzüne çıktı. 78 yaşındaki Olcay'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sını gören tanıyamadı! 78 yaşındaki Emin Olcay yıllar sonra ortaya çıktı Ah be Ömer Baba yaşlanmışsın 2

Necati Şaşmaz, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun gibi usta oyuncuların bir araya geldiği Kurtlar Vadisi dizisi dönemine damga vuran diziler arasında yerini aldı.

Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sını gören tanıyamadı! 78 yaşındaki Emin Olcay yıllar sonra ortaya çıktı Ah be Ömer Baba yaşlanmışsın 3

Kurtlar Vadisi'ne her oyuncu başka bir damga vururken hiç kuşkusuz Ömer Baba karakterine hayat veren Emin Olcay'ın da yeri bir başkaydı.

SON DAKİKA