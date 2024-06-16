Kurtlar Vadisi'nin Memati'siydi! Gürkan Uygun eşi ve çocuğuyla denizde görüntülendi! Tam bir mutlu aile tablosu

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati rolüyle tanınan oyuncu Gürkan Uygun, başta sevenleri olmak üzere magazin gündemininin de yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Memati rolüyle 7'den 70'e oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran Gürkan Uygun, 2008 yılında nikah masasına oturdu. 2008 ve 2010 yıllarında baba olmanın mutluğunu yaşayan Gürkan Uygun son olarak ailesiyle denizde görüntülendi. İşte o anlar...