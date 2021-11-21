Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un eşi 'hoş geldin oğlum' notuyla paylaştı herkes şaştı kaldı! İşte Gürkan Uygun ve üç çocuğu...
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un eşi 'hoş geldin oğlum' notuyla paylaştı herkes şaştı kaldı! İşte Gürkan Uygun ve üç çocuğu... 2003 senesinde ekrana gelmeye başlayan ve 4 sezon süren ekranların unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin oyuncuları aradan seneler geçmesine rağmen halen merak edilip araştırılmaya devam ediyor. Dizide Memati karakterine hayat veren 47 yaşındaki Gürkan Uygun, 2008 yılında Şebnem Ceylan ile dünyaevine girdi. Mihriban Balım Uygun ve Ateş Uygun adında iki evladı olan mutlu çiftin ailesi genişliyor. Şebnem Uygun sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bir kızı bir oğlu olan çiftin yeni doğan bebeklerinin cinsiyeti de erkek. İşte Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin çocukları...
21.11.2021 15:19
- Son Güncelleme: 21.11.2021 15:49
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un eşi 'hoş geldin oğlum' notuyla paylaştı, herkes şaştı kaldı!
'Kurtlar Vadisi'ndeki 'Memati' karakteriyle ünlenen Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.