Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un eşi de çok ünlü çıktı BBG'den tanıyoruz! Güzel eşiyle tatilin tadını çıkarıyor
Kadrosunda Necati Şaşamaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızlara kazınan ve şimdilerde Teşkilat'ta rol alan Gürkan Uygun, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun 2008 yılında dünyaevine girdiği eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gürkan Uygun ve Şebnem Uygun çifti şimdilerde tatilde. Uygun önceki gün, eşi Şebnem Hanım ve oğulları Ateş ile Bodrum koylarını gezdi. İşte Gürkan Uygun'un güzeller güzeli eşi...
30.08.2022 15:42 - Son Güncelleme: 30.08.2022 15:42
Yılan Hikayesi, Deli Yürek, Çiçek Taksi gibi birçok başarılı yapımda rol alan ve sergilediği performansla dikkat çeken ünlü oyuncu, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi.
Ünlü oyuncunun 2008 yılında dünyaevine girdiği eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uygun'un bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasına da katılan eşi güzelliğiyle beğeni topladı.