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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un eşi bakın kim çıktı BBG'den tanıyoruz! Güzel eşiyle tatilin tadını çıkarıyor

Kadrosunda Necati Şaşamaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızlara kazınan ve şimdilerde Teşkilat'ta rol alan Gürkan Uygun, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun 2008 yılında dünyaevine girdiği eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gürkan Uygun ve Şebnem Uygun çifti şimdilerde tatilde. Uygun önceki gün, eşi Şebnem Hanım ve oğulları Ateş ile Bodrum koylarını gezdi. İşte Gürkan Uygun'un güzeller güzeli eşi...

08.08.2022 14:44 - Son Güncelleme: 08.08.2022 14:44
Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un eşi bakın kim çıktı BBG’den tanıyoruz! Güzel eşiyle tatilin tadını çıkarıyor

1994 yılında yer aldığı ''Kaygısızlar'' dizisiyle ekran macerası başlayan Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle büyük beğeni toplamış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un eşi bakın kim çıktı BBG’den tanıyoruz! Güzel eşiyle tatilin tadını çıkarıyor

Yılan Hikayesi, Deli Yürek, Çiçek Taksi gibi birçok başarılı yapımda rol alan ve sergilediği performansla dikkat çeken ünlü oyuncu, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi.

Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un eşi bakın kim çıktı BBG’den tanıyoruz! Güzel eşiyle tatilin tadını çıkarıyor

Ünlü oyuncunun 2008 yılında dünyaevine girdiği eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uygun'un bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasına da katılan eşi güzelliğiyle beğeni topladı.

Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un eşi bakın kim çıktı BBG’den tanıyoruz! Güzel eşiyle tatilin tadını çıkarıyor

Öte yandan üç çocuk sahibi Uygun çifti için "Çok yakışıyorsunuz", "Mutluluğunuz daim olsun" gibi yorumlar yapıldı.

Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un eşi bakın kim çıktı BBG’den tanıyoruz! Güzel eşiyle tatilin tadını çıkarıyor

İşte başta Gürkan Uygun olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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