Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un eşi bakın kim çıktı BBG'den tanıyoruz! Güzel eşiyle tatilin tadını çıkarıyor
Kadrosunda Necati Şaşamaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızlara kazınan ve şimdilerde Teşkilat'ta rol alan Gürkan Uygun, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun 2008 yılında dünyaevine girdiği eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gürkan Uygun ve Şebnem Uygun çifti şimdilerde tatilde. Uygun önceki gün, eşi Şebnem Hanım ve oğulları Ateş ile Bodrum koylarını gezdi. İşte Gürkan Uygun'un güzeller güzeli eşi...
08.08.2022 14:44 - Son Güncelleme: 08.08.2022 14:44