Kurtlar Vadisi'nin Memati'si eşi ve çocuklarıyla ortaya çıktı gören şaştı kaldı! Gürkan Uygun şimdilerde bakın ne yapıyor...

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si eşi ve çocuklarıyla ortaya çıktı gören şaştı kaldı! 2003 senesinde ekrana gelmeye başlayan ve 4 sezon süren ekranların unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin oyuncuları aradan seneler geçmesine rağmen halen merak edilip araştırılmaya devam ediyor. Dizide Memati karakterine hayat veren 47 yaşındaki Gürkan Uygun, 2008 yılında Şebnem Ceylan ile dünyaevine girdi. Çiftin mutlu evliliklerinden Mihriban Balım Uygun ve Ateş Uygun adında iki evladı var. Kendisini doğaya ve doğal hayata adayan ve kameralardan uzakta bir yaşam süren Gürkan Uygun, bol bol ailesi ve sevdikleriyle vakit geçiriyor. İşte başta Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun olmak üzere Kurtlar Vadisi oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...

12.07.2021 16:51 - Son Güncelleme: 12.07.2021 16:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





