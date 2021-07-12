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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si eşi ve çocuklarıyla ortaya çıktı gören şaştı kaldı! Gürkan Uygun şimdilerde bakın ne yapıyor...

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si eşi ve çocuklarıyla ortaya çıktı gören şaştı kaldı! 2003 senesinde ekrana gelmeye başlayan ve 4 sezon süren ekranların unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin oyuncuları aradan seneler geçmesine rağmen halen merak edilip araştırılmaya devam ediyor. Dizide Memati karakterine hayat veren 47 yaşındaki Gürkan Uygun, 2008 yılında Şebnem Ceylan ile dünyaevine girdi. Çiftin mutlu evliliklerinden Mihriban Balım Uygun ve Ateş Uygun adında iki evladı var. Kendisini doğaya ve doğal hayata adayan ve kameralardan uzakta bir yaşam süren Gürkan Uygun, bol bol ailesi ve sevdikleriyle vakit geçiriyor. İşte başta Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun olmak üzere Kurtlar Vadisi oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...

12.07.2021 16:51 - Son Güncelleme: 12.07.2021 16:58
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si eşi ve çocuklarıyla ortaya çıktı gören şaştı kaldı! Gürkan Uygun şimdilerde bakın ne yapıyor...

VADİ'NİN MEMATİ'Sİ ŞİMDİLERDE BAKIN NE YAPIYOR...

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si eşi ve çocuklarıyla ortaya çıktı gören şaştı kaldı! 2003 senesinde ekrana gelmeye başlayan ve 4 sezon süren ekranların unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin oyuncuları, aradan seneler geçmesine rağmen halen merak edilip araştırılmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si eşi ve çocuklarıyla ortaya çıktı gören şaştı kaldı! Gürkan Uygun şimdilerde bakın ne yapıyor...

Sevilen dizide canlandırdığı Memati karakteri ile hafızalara kazınan Gürkan Uygun'un son hali görenleri adeta şaşkına çevirdi. Kameralardan uzakta bir yaşam süren 47 yaşındaki ünlü oyuncu kendisini doğaya ve çiftlik hayatına adadı.

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si eşi ve çocuklarıyla ortaya çıktı gören şaştı kaldı! Gürkan Uygun şimdilerde bakın ne yapıyor...

İşte Kurtlar Vadisi Memati'nin son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Kurtlar Vadisi oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si eşi ve çocuklarıyla ortaya çıktı gören şaştı kaldı! Gürkan Uygun şimdilerde bakın ne yapıyor...

Kurtlar Vadisi ile birlikte o da tarih olmuştu... Ailesini gözlerden uzak tutan Güllü Erhan (Ufak) son haliyle şaşırtıyor!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si eşi ve çocuklarıyla ortaya çıktı gören şaştı kaldı! Gürkan Uygun şimdilerde bakın ne yapıyor...

İşte 2015 senesinde Süreyya Kul ile evlenen ve Mehmet Can ile Mirau adında iki çocuğu bulunan Erhan Ufak'ın son hali...