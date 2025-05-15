Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Kılıç Bey karakteriyle hafızalara kazınan Atilla Olgaç, önceki gün kızı ile Nişantaşı'nda görüntülendi.
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, 'Kurtlar Vadisi' hakkında sorularını şöyle yanıtladı: "İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum. 20 sene geçti sadece burada değil yurt dışında bile Türkler gelip fotoğraf çektiriyor. Gençler geliyor fotoğraf çektirmeye... Ben, 'Siz yoktunuz o dönem' diyorum. CD'den izlediklerini söylüyorlar. Onun üstüne bir dizi çıkamaz ve gelemez"
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Atilla Olgaç'ın son hali bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Erdal Özyağcılar'a benzetirken bir başkası "Saçı beyaz olmasa 35 gösteriyor" dedi.