Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, 'Kurtlar Vadisi' hakkında sorularını şöyle yanıtladı: "İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum. 20 sene geçti sadece burada değil yurt dışında bile Türkler gelip fotoğraf çektiriyor. Gençler geliyor fotoğraf çektirmeye... Ben, 'Siz yoktunuz o dönem' diyorum. CD'den izlediklerini söylüyorlar. Onun üstüne bir dizi çıkamaz ve gelemez"