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Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Kılıç Bey karakteriyle hafızalara kazınan Atilla Olgaç, önceki gün kızı ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Beyazlayan saç ve sakallarıyla dikkat çeken oyuncunun o görüntüleri, sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun son halini meslektaşı Erdal Özyağcılar'a benzetirken bir başkası "Saçı beyaz olmasa 35 gösteriyor" dedi. İşte Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son hali...

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 12:10 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 12:44
Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Kılıç Bey karakteriyle hafızalara kazınan Atilla Olgaç, önceki gün kızı ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, 'Kurtlar Vadisi' hakkında sorularını şöyle yanıtladı: "İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum. 20 sene geçti sadece burada değil yurt dışında bile Türkler gelip fotoğraf çektiriyor. Gençler geliyor fotoğraf çektirmeye... Ben, 'Siz yoktunuz o dönem' diyorum. CD'den izlediklerini söylüyorlar. Onun üstüne bir dizi çıkamaz ve gelemez"

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

Beyazlayan saç ve sakallarıyla dikkat çeken oyuncunun son hali de çok konuşuldu.

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Atilla Olgaç'ın son hali bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Erdal Özyağcılar'a benzetirken bir başkası "Saçı beyaz olmasa 35 gösteriyor" dedi.

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

İşte Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

ATİLLA OLGAÇ

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

SELÇUK YÖNTEM

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

SELÇUK YÖNTEM

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

ÖZGÜ NAMAL

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

ÖZGÜ NAMAL

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

NECATİ ŞAŞMAZ

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

NECATİ ŞAŞMAZ

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

OKTAY KAYNARCA

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

OKTAY KAYNARCA

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

SERAY SEVER

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

SERAY SEVER

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

GÜRKAN UYGUN

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

GÜRKAN UYGUN

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

MÜGE ULUSOY

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

MÜGE ULUSOY

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

ZAFER ERGİN

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra görüntülendi! Son hali Erdal Özyağcılar’a benzetildi!

ZAFER ERGİN