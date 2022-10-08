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Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara'ya veda! Sahnede son kez! Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve nicesi...

Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara'ya veda! Sahnede son kez! Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve nicesi...

2003 yılında izleyici karşısına çıkan ve 4 sene süren Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı dizide İplikçi Nedim karakterine hayat veren İsmail İncekara önceki gün hayat gözlerini yummuştu. Usta oyuncu bugün toprağa veriliyor. İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi'nde anma programı düzenlendi.

08.10.2022 13:29 - Son Güncelleme: 08.10.2022 13:29
Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara’ya veda! Sahnede son kez! Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve nicesi...

Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır gibi ünlü oyuncularla birlikte rol aldığı Kurtlar Vadisi'nde Yahudi asıllı bir tefeciyi canlandıran İsmail İncekara'nın hayatını kaybettmişti.

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Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara’ya veda! Sahnede son kez! Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve nicesi...

Acı haberi Zafer Algöz, yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara’ya veda! Sahnede son kez! Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve nicesi...

Algöz, yaptığı paylaşımda, "Kıymetli ağabeyim #ismailincekara vefat etmiş.Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar." ifadelerine yer vermişti.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara’ya veda! Sahnede son kez! Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve nicesi...

İNCEKARA'YA VEDA

Geçirdiği kalp krizi sonrası 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi'nde anma programı düzenlendi.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara’ya veda! Sahnede son kez! Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve nicesi...

Programa İncekara'nın ailesi ve yakınları olmak üzere oyuncu arkadaşları da katılım sağladı.

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