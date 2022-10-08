Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara'ya veda! Sahnede son kez! Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve nicesi...
2003 yılında izleyici karşısına çıkan ve 4 sene süren Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı dizide İplikçi Nedim karakterine hayat veren İsmail İncekara önceki gün hayat gözlerini yummuştu. Usta oyuncu bugün toprağa veriliyor. İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi'nde anma programı düzenlendi.
08.10.2022 13:29 - Son Güncelleme: 08.10.2022 13:29
İNCEKARA'YA VEDA
Geçirdiği kalp krizi sonrası 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi'nde anma programı düzenlendi.