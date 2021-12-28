Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ıydı! Erhan Ufak’ın son haline bakın! İnanılmaz değişimi şaşkına çevirdi ‘Yaşlanmışsın be abim’
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ıydı! 2003 yılında izleyici karşısına çıkan ve 4 sene süren Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı dizide Güllü Erhan karakterini canlandıran Erhan Ufak ise yıllar sonra gündem oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşayan oyuncunun son halini görenler de şaşkınlığını gizleyemedi. Değişimiyle sosyal medyayı ikiye bölen Erhan için 'Yaşlanmışsın be abim', 'Karizma', 'Yakışıklı insan' gibi yorumlar yapıldı. İşte Erhan Ufak'ın son hali...
28.12.2021 20:28
- Son Güncelleme: 28.12.2021 20:28
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisiyle adını duyuran ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erhan Ufak, yıllar sonra gündem oldu.