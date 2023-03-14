Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ıydı... Sefa Zengin gelen o mesaja sessiz kalmadı: "Hikmet Abi'yi vurup kaçmışsın eğer ölürse..."

Zürriyetsiz Erdal olarak hafızalara kazınan oyuncu sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Sefa Zengin'i gören bir Kurtlar Vadisi hayranı ise paylaşıma "Kurtlar Vadisi'ne yeni başladım Hikmet Abi'yi vurup kaçmışsın eğer ölürse gelip hesabını ben soracağım saygılar" yazdı.