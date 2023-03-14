Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ıydı... Sefa Zengin gelen o mesaja sessiz kalmadı: "Hikmet Abi'yi vurup kaçmışsın eğer ölürse..."
Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ıydı... Sefa Zengin gelen o mesaja sessiz kalmadı. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Erdal' karakteriyle hafızalara kazınan Sefa Zengin son haliyle gündeme gelmişti. Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Sefa Zengin sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Sefa Zengin'i gören bir Kurtlar Vadisi hayranı ise paylaşıma "Kurtlar Vadisi'ne yeni başladım Hikmet Abi'yi vurup kaçmışsın eğer ölürse gelip hesabını ben soracağım saygılar" yazdı. Ünlü oyuncu verdiğiğ yanıtla dikkat çekti.
14.03.2023 14:09 - Son Güncelleme: 14.03.2023 14:15
"HİKMET ABİ'Yİ VURUP KAÇMIŞSIN EĞER ÖLÜRSE..."
Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ıydı... Sefa Zengin gelen o mesaja sessiz kalmadı.
Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun gibi isimlei kadrosunda barındıran Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularının son halleri zaman zaman gündeme geliyor.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Erdal' karakteriyle hafızalara kazınan Sefa Zengin son haliyle adından söz ettirirken, gelen bir mesajla da dikkat çekti.
Zürriyetsiz Erdal olarak hafızalara kazınan oyuncu sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Sefa Zengin'i gören bir Kurtlar Vadisi hayranı ise paylaşıma "Kurtlar Vadisi'ne yeni başladım Hikmet Abi'yi vurup kaçmışsın eğer ölürse gelip hesabını ben soracağım saygılar" yazdı.