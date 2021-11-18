Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Eşkıya'nın Fahri babasıydı... Kenan Çoban'ın eşi ve oğluna bakın 'maaile benziyorlar' dedirtiyor!
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Eşkıya'nın Fahri babasıydı... Kenan Çoban'ın eşi ve oğlunu görenler'maaile benziyorlar' diyor! EDHO'da Fahri baba karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi dizisinde ise Abdülhey karakterine hayat veriyordu. İzleyiciler bir dönem Kenan Çoban'ı Abdülhey karakteri ile öyle özdeşleştirmişti ki başarılı oyuncunun adı hala Abdülhey Çoban olarak anılıyor. Aradığı aşkı 2. evliliğinde bulan 46 yaşındaki Kenan Çoban ile eşi ve oğlu Miraç'ın benzerliği sosyal medya gündeminde. İşte özellikle gözleri babası Kenan Çoban'a benzetilen Miraç Çoban ve annesi...
18.11.2021 09:08
- Son Güncelleme: 18.11.2021 09:17
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Eşkıya'nın Fahri babasıydı... Kenan Çoban'ın eşi ve oğluna bakın, görenler 'maaile benziyorlar' dedirtiyor! 22 Ocak 1975'te Elazığ'da doğdu.
Kendini disiplinli ve titiz biri olarak tanımlayan Kenan Çoban: "Her yaptığım işi severim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım, verilen her görevi yerine getiririm ve hiçbir işim yarım kalmaz." diyor. Peki ya başarılı oyuncunun ailesi... İşte Kenan Çoban'ın eşi ve oğlu başta olmak üzere ünlülerin aileleri...