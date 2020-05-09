Haberler Galeri Magazin Kurtlar Vadisi'ndeki Pala rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Son haliyle hayranlarını şaşırttı

Kurtlar Vadisi'ndeki Pala rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Son haliyle hayranlarını şaşırttı

Kurtlar Vadisi yayınlandığı yıllarda milyonlarca izleyici tarafından heyecanla takip edildi. Yılların efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde birçok ünlü isim rol aldı. Onlardan birisi de Yüksel Arıcı. Kurtlar Vadisi'nde Pala karakterine hayat veren Yüksel Arıcı, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Arıcı'yı son olarak ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izledik. Yüksel Arıcı'nın yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Pala'sı Yüksel Arıcı'nın son hali ve oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri

09.05.2020 17:14 - Son Güncelleme: 09.05.2020 17:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





