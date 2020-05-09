RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Kurtlar Vadisi'ndeki Pala rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Son haliyle hayranlarını şaşırttı

Kurtlar Vadisi'ndeki Pala rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Son haliyle hayranlarını şaşırttı

Kurtlar Vadisi yayınlandığı yıllarda milyonlarca izleyici tarafından heyecanla takip edildi. Yılların efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde birçok ünlü isim rol aldı. Onlardan birisi de Yüksel Arıcı. Kurtlar Vadisi'nde Pala karakterine hayat veren Yüksel Arıcı, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Arıcı'yı son olarak ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izledik. Yüksel Arıcı'nın yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Pala'sı Yüksel Arıcı'nın son hali ve oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri

09.05.2020 17:14 - Son Güncelleme: 09.05.2020 17:14
Kurtlar Vadisi'ndeki Pala rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Son haliyle hayranlarını şaşırttı

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Pala tiplemesiyle hafızalara kazınan Yüksel Arıcı'nın son hali görenleri şaşırttı. Arıcı, Vadi'nin efsanelerinden biriydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurtlar Vadisi'ndeki Pala rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Son haliyle hayranlarını şaşırttı

2005 yılında kısa sürede fenomen haline geldi. Gözlükleri ve sıcak havada giydiği paltosuyla, Kral ve Bedir ile birlikte Vadi'de rüzgar gibi esmişti.

Kurtlar Vadisi'ndeki Pala rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Son haliyle hayranlarını şaşırttı

İşte Yüksel Arıcı'nın son hali...

Kurtlar Vadisi'ndeki Pala rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Son haliyle hayranlarını şaşırttı

İşte başta Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncuları olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...

Kurtlar Vadisi'ndeki Pala rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Son haliyle hayranlarını şaşırttı

Gürkan Uygun

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Serenay Sarıkaya sere serpe uzandı, paylaştı! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay üstüne üstlük Kerem Bursin'e...
Serenay Sarıkaya sere serpe uzandı, paylaştı! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay üstüne üstlük Kerem Bursin'e...