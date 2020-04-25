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Kurtlar Vadisi'ndeki efsane 'Pala' rolüyle hafızalara kazınmıştı! Son haliyle görenleri şaşırttı

Yayınlandığı dönemde milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilen Kurtlar Vadisi dizisinde birçok ünlü isim rol aldı. Onlardan biri de Yüksel Arıcı. Kurtlar Vadisi'nde Pala karakterine hayat veren Yüksel Arıcı, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Arıcı'yı son olarak ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izledik. Yüksel Arıcı'nın yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Pala'sı Yüksel Arıcı'nın son hali ve oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri

25.04.2020 17:03 - Son Güncelleme: 25.04.2020 17:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





