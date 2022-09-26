Kurtlar Vadisi’ndeki Çakır’ın kızı Selvi’nin güzelliği hayran bıraktı! Tesettüre giren 28 yaşındaki Fatma Büşra Ayaydın’ın yeni işi bakın ne...

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Kurtlar Vadisi'nin başrolden yan rollere kadar tüm karakterleri çok sevildi. Ama bir isim var ki dizide öldüğünde, halk onun için cenaze törenleri düzenleyip helvalar dağıttı. Bu isim Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Çakır'dan başkası değildi.