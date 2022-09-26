Kurtlar Vadisi'ndeki Çakır'ın kızı Selvi'nin güzelliği hayran bıraktı! Tesettüre giren 28 yaşındaki Fatma Büşra Ayaydın'ın yeni işi bakın ne...
Kurtlar Vadisi'ndeki Çakır'ın kızı Selvi'nin güzelliği hayran bıraktı! Tesettüre giren 28 yaşındaki Fatma Büşra Ayaydın son haliyle sosyal medya gündeminde. 2003 yılında ekranlara geldiğinde, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi'ye hayat veren Fatma Büşra Ayaydın'ın hayatındaki değişiklik gündem oldu. İşte Ayaydın'ın son hali ve yeni işi...
Kurtlar Vadisi'ndeki Çakır'ın kızı Selvi'nin güzelliği hayran bıraktı! Tesettüre giren 28 yaşındaki Fatma Büşra Ayaydın son hali ve yeni hayatıyla sosyal medya gündeminde.
2003 yılında ekranlara geldiğinde, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Kurtlar Vadisi'nin başrolden yan rollere kadar tüm karakterleri çok sevildi. Ama bir isim var ki dizide öldüğünde, halk onun için cenaze törenleri düzenleyip helvalar dağıttı. Bu isim Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Çakır'dan başkası değildi.
KURTLAR VADİSİ'NDE ÇAKIR'IN KIZI SELVİ'Yİ OYNAMIŞTI
Dizide Çakır'ın kızı Selvi'ye hayat veren Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali merak konusu oldu.
"Oyunculuk bambaşka bir aşk benim için" diyen 28 yaşındaki Fatma Büşra Ayaydın, yeni bir iş yapmaya başladı.