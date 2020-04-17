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Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın sevgilisi 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı! Çiğdem Batur'un son hali şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran yapımlardan biri Kurtlar Vadisi'ydi. 15 Ocak 2003'te "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Kurtlar Vadisi'nin dizi ve filmlerinde birçok ünlü oyuncu oynadı. Onlardan biri de Çiğdem Batur. Kurtlar Vadisi'nde Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur, sergilediği performans ve güzelliğiyle pek çok kişiyi kendine hayran bırakmıştı. Ardından ekranlarda pek fazla göremediğimiz Çiğdem Batur, sosyal medyada oldukça aktif bir isim. Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali ve oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri.

17.04.2020 17:47 - Son Güncelleme: 17.04.2020 17:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





