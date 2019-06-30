Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın sevgilisi Elif son haliyle oldukça şaşırttı! Özgü Namal kimdir şuan ne yapıyor?

Annesi Akile Hanım, üniversite mezunu ve emekli bir devlet memurudur. Babası Kubilay Bey, lise mezunu ve tekstil ticaretiyle uğraşmış, şu anda emeklidir. Özgü Namal doğma büyüme Üsküdarlıdır. İlköğretim ve lise eğitimini de Üsküdar'da almıştır.

2007 yılında Mutluluk adlı filmdeki rolü ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.