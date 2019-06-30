Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın sevgilisi Elif son haliyle oldukça şaşırttı! Özgü Namal kimdir şuan ne yapıyor?
Yayınlandığı döneme damga vuran uzun soluklu efsane dizi Kurtlar Vadisi günümüzde hala konuşulmaya devam ediyor. Bu bağlamda dizi karakterlerini sizler için araştırıyoruz. Polat Alemdar'ın sevgilisi Elif karakterini canlandıran Özgü Namal tüm herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Namal'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı... Özgü Namal Kurtlar Vadisi dizindeki Elif Eylül karakterini canlandırdı. Bu dizi sonrasında popülaritesi arttı. Biyografi 28 Aralık 1978 İstanbul doğumludur.
Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın sevgilisi Elif son haliyle oldukça şaşırttı! Özgü Namal kimdir şuan ne yapıyor? 28 Aralık 1978 İstanbul doğumludur Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.Daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu`nda oyunculuk eğitimi almıştır.
Annesi Akile Hanım, üniversite mezunu ve emekli bir devlet memurudur. Babası Kubilay Bey, lise mezunu ve tekstil ticaretiyle uğraşmış, şu anda emeklidir. Özgü Namal doğma büyüme Üsküdarlıdır. İlköğretim ve lise eğitimini de Üsküdar'da almıştır.
2007 yılında Mutluluk adlı filmdeki rolü ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.