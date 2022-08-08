Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'di! Bikinili pozlarıyla adeta 'yıllar bana teğet geçti' dedi! Müge Ulusoy...
Ekranın en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve Polat Alemdar karakteri ile özdeşleşen ve son dönemlerde yeniden çekileceği söylenen Kurtlar Vadisi'nin her oyuncusu merak konusu oluyor. Dizide İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral Yılmaz'a hayat veren Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı. Son olarak bikinili pozlarıyla arz-ı endam eden Müge Ulusoy adeta düşman çatlattı. İşte yıllara meydan okuyan Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali...
08.08.2022 16:47 - Son Güncelleme: 08.08.2022 16:47
Bir döneme damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı Meral'i canlandıran oyuncu Müge Ulusoy yıllar sonra ortaya çıktı. Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan Müge Ulusoy değişimi ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
Laz Ziya'nın kızı Meral rolüne hayat veren ünlü oyuncu Müge Ulusoy yaz pozlarıyla dikkat çekti. Bikini pozlarını paylaşan Ulusoy'a binlerce yorum yağdı.
İşte yıllara meydan okuyan Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimi...