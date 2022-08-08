Kurtlar Vadisi’nde Laz Ziya’nın kızı Meral’di! Bikinili pozlarıyla adeta ’yıllar bana teğet geçti’ dedi! Müge Ulusoy...

Bir döneme damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı Meral'i canlandıran oyuncu Müge Ulusoy yıllar sonra ortaya çıktı. Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan Müge Ulusoy değişimi ile sosyal medyanın gündemine oturdu.