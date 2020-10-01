Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? 2020 Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon çekimleri...
2003 yılında Kurtlar Vadisi olarak ekranlara gelen, 2007 yılında Kurtlar Vadisi olarak yayın hayatına devam eden diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizisi Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı hatta senaryonun hazır olduğu ve yeni sezon çekimlerinin başlayacağı iddia edildi. Peki, Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? 2020 Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon çekimleri ne zaman başlayacak? Tüm bu soruların yanıtı araştırılırken ortaya atılan bir başka iddia ise, Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide izlediğimiz Öner Ateş'in EDHO'nun oyuncu kadrosuna katıldığı... İzleyiciler şimdi Öner Ateş'in dizide canlandıracağı karakteri merak ediyor.
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Kenan Çoban, Erhan Ufak gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi'nden yeni sezon için müjdeli haber geldi. 2003 yılında Kurtlar Vadisi olarak ekranlara gelen dizi, 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu olarak hayatını devam ettirdi. Bu süreçte iki kanal değiştiren Kurtlar Vadisi Pusu, Show TV ve Star TV'den sonra ATV ekranlarında yayınlandı. Efsane dizinin yeniden başlayacağı iddia edildi. Peki, Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? 2020 Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon çekimleri ne zaman? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sarıkaya paylaşımında, "Dostum Necatı̇ Şaşmaz ile 2022 yılında başlayacak Kurtlar Vadı̇sı̇'ni konuştuk" ifadelerini kullandı ve paylaşıma "Ama yıl konusunu espiri yaptım arkadaşlar." şeklinde devam etti. Son günlerde yapılan iddiaya göre çekimlerin 2021 yılında başlayacağı, yeni sezonun 2022 yılında başlayacağı konuşuluyor. Yapımcı kuruluş tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.
KURTLAR VADİSİ HAKKINDA
Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon, mafya ve politik dizisidir. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayınlanmıştır. Son sezonundaysa (2005) Pana Film, dizinin yayını için Kanal D ile anlaşmıştır. 4 sezon boyunca 29 Aralık 2005 tarihine kadar sürmüştür ve toplam 97 bölümden oluşmaktadır. 18 Haziran 2003'e kadar olan 20 bölüm boyunca (1. sezon) Çarşamba günleri sonrasında ise Perşembe günleri yayınlanmıştır.
Kurtlar Vadisi Pusu ise Show TV, Star TV, TNT, Kanal D ve ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştır. Pusu'nun son olarak 2016 yılında 300. bölümü yayınlanmıştır.
İşte Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterleri...
POLAT ALEMDAR
Efe Yakup Karahanlı, Ali Candan ya da bilinen adıyla Polat Alemdar; Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinin ve Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan filmlerinin ana karakteridir. Necati Şaşmaz tarafından canlandırılmıştır.