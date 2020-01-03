Kurtlar Vadisi ve Arka Sokaklar'ın efsane ismi Rıza Baba Zafer Ergin bildiğiniz gibi değilmiş!

Kanal D tarafından ekranlara damga vuran Arka Sokaklar dizisinde 13 sezon geride kaldı. Dizinin karakterleri ise oldukça merak ediliyor. Rıza Soylu karakteri ile hafızalara kazınan Zafer Ergin'in yaşını duyanlar şaşırıyor. Meğer Zafer Ergin göründüğünden bambaşkaymış. Zafer Ergin; 30 Ağustos 1942 de Ankara'da doğmuştur. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. Şimdilerde Kanal D ekranlarında 2006 yılından beri yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde Emniyet Müdürü Rıza Aksu karakterine hayat veren Zafer Ergin, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Başak burcudur.

03.01.2020 16:44 - Son Güncelleme: 03.01.2020 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





