Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Savcı Leyla'sıydı... Son haliyle görenleri şaşırttı

Ekranların sevilen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu yayınlandığı döneme damgasını vurdu. Dizide 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren Çiğdem Batur, sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Dizideki ölümü ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali...

08.10.2019 16:33 - Son Güncelleme: 08.10.2019 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





