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Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Savcı Leyla'sıydı... Son hali şaşkına çevirdi!

Ekranların sevilen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu yayınlandığı döneme damgasını vurdu. Dizide 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren Çiğdem Batur, sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Dizideki ölümü ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali...

03.10.2019 04:25 - Son Güncelleme: 03.10.2019 04:25
Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Savcı Leyla'sıydı... Son hali şaşkına çevirdi!

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali ortaya çıktı. Savcı Leyla'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Savcı Leyla'sıydı... Son hali şaşkına çevirdi!

İşte başta Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar sonraki hali görenleri şaşırtıyor.

Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Savcı Leyla'sıydı... Son hali şaşkına çevirdi!

Gürkan Uygun

Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Savcı Leyla'sıydı... Son hali şaşkına çevirdi!

Müge Ulusoy

Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Savcı Leyla'sıydı... Son hali şaşkına çevirdi!

Necati Şaşmaz

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