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Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla' karakterini canlandırıyordu! İşte Çiğdem Batur'un son hali...

Ekranların uzun soluklu dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla' rolüyle izleyicisi ile buluşan Çiğdem Batur, sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Kurtlar Vadisi'ndeki ölümü ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyaya damga vurdu. İşte Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren Çiğdem Batur'un son hali...

20.10.2019 04:08 - Son Güncelleme: 20.10.2019 13:10
Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla' karakterini canlandırıyordu! Çiğdem Batur'un o fotoğrafı olay oldu...

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali ortaya çıktı. İşte Savcı Leyla'nın son hali...

Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla' karakterini canlandırıyordu! Çiğdem Batur'un o fotoğrafı olay oldu...

İşte başta Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar sonraki hali görenleri şaşırtıyor.

Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla' karakterini canlandırıyordu! Çiğdem Batur'un o fotoğrafı olay oldu...

Gürkan Uygun

Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla' karakterini canlandırıyordu! Çiğdem Batur'un o fotoğrafı olay oldu...

Müge Ulusoy

Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla' karakterini canlandırıyordu! Çiğdem Batur'un o fotoğrafı olay oldu...

Necati Şaşmaz

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