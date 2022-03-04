Kurtlar Vadisi, Ezel ve Kolpaçino'nun yıldızı son yolculuğuna uğurlandı! Hüseyin Elmalıpınar'ın annesi tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu
Son dakika haberi... Kurtlar Vadisi, Ezel ve Kolpaçino'nun yıldızı son yolculuğuna uğurlandı! Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, son yolculuğuna uğurlandı. 51 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Elmalıpınar'ın cenaze töreninde annesi tabuta sarılarak oğluna gözyaşlarıyla veda etti. Yürek sızlatan anlar...
04.03.2022 15:17 - Son Güncelleme: 04.03.2022 15:50
Kurtlar Vadisi, Ezel ve Kolpaçino'nun yıldızı son yolculuğuna uğurlandı! Hüseyin Elmalıpınar'ın annesi tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu...
Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar (51), Şişli'de kalp krizi geçirdi. 1971 doğumlu Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Şişli Feriköy Mahallesi'nde yürüdüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 51 yaşındaki oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için bugün öğle vakti Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve arkadaşları katıldı. Cemevindeki törenin ardından Elmalıpınar, defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.