Kurtlar Vadisi dizisinin Tombalacı Mehmet'i son haliyle şaşırttı! Haldun Boysan kimdir, kaç yaşında?

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Tombalacı Mehmet karakterini canlandıran Haldun Boysan'ın son hali herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakan Süleyman Çakır ve Polat Alemdar'ın baş düşmanlarından biri olan Tombalacı Mehmet adından yine söz ettirmeyi başardı. Dizideki ölümü ile hafızalara kazınan Haldun Boysan'ın yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. Haldun Boysan, 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası gazeteci ve mimar Aydın Boysan'dır. T.E.D. Ankara Koleji'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden 1987 yılında mezun oldu.

19.07.2019 12:22 - Son Güncelleme: 19.07.2019 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





