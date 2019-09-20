Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu yıllar sonra görüntülendi! Tıpkı babası...

Yayınlandığı dönemde ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran usta oyuncu Necati Şaşmaz uzun süredir bir projede yer almıyor. Hayranları Polat Alemdar ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz ve diğer ünlülerin çocukları...

20.09.2019 19:08 - Son Güncelleme: 20.09.2019 19:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





