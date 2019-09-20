GaleriMagazin

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu yıllar sonra görüntülendi! Tıpkı babası...

Yayınlandığı dönemde ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran usta oyuncu Necati Şaşmaz uzun süredir bir projede yer almıyor. Hayranları Polat Alemdar ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz ve diğer ünlülerin çocukları...

20.09.2019 19:08 - Son Güncelleme: 20.09.2019 19:16
Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu yıllar sonra görüntülendi! Tıpkı babası...

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran usta oyuncu Necati Şaşmaz uzun süredir bir projede yer almıyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu yıllar sonra görüntülendi! Tıpkı babası...

Dizinin yakın takipçileri Polat Alemdar ile ilgili her detayı mercek altına aldı.

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu yıllar sonra görüntülendi! Tıpkı babası...

Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu yıllar sonra görüntülendi! Tıpkı babası...

İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz ve diğer ünlülerin çocukları...

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu yıllar sonra görüntülendi! Tıpkı babası...

Necati Şaşmaz

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını da listede! İşte merakla beklenen o isimler
Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını da listede! İşte merakla beklenen o isimler