Küçük Osman oldu kocaman oldu! Emir Berke Zincidi büyüdü boy attı bir de kas yaptı! Son halini görenler inanamıyor
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ının son halini gören tanıyamıyor! O şimdi 17 yaşında, görenler "Koca adam olmuş..." yorumları yapıyor. Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Küçük Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi hem küçüklük halini hem de son halini paylaştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ına yorum yağdı.
28.04.2023 06:44 - Son Güncelleme: 28.04.2023 06:44
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle yıldızı parlayan Emir Berke Zincidi son halini ve küçüklük pozlarını paylaştı.