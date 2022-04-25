RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Küçük Onur'un son haline bakın! Küçük İbo'nun ezeli rakibiydi Onur Sarıkaya'yı şimdilerde gören tanıyamıyor: 'Neydi ne oldu'

Küçük Onur'un son haline bakın! Küçük İbo'nun ezeli rakibiydi Onur Sarıkaya'yı şimdilerde gören tanıyamıyor: 'Neydi ne oldu'

Küçük Onur'un son haline bakın! Küçük İbo'nun ezeli rakibiydi Onur Sarıkaya'yı şimdilerde gören tanıyamıyor. Geleceğin yıldızlarından biri olarak aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda yanık türküler söyleyen bir çocuktu Küçük Onur... Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Karate Can adlı diziyle ekranlarda boy gösterdi. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük Onur'un ünü bir anda son buldu. Zira aralarında asla dile getirilmemiş ancak belli olan rekabetleriyle Küçük İbo da aynı kaderi paylaştı. Ortadan kaybolan Küçük Onur'un eski şöhreti kalmadı. İşte bir dönemin ezeli rakiplerinin değişimleri...

25.04.2022 09:10 - Son Güncelleme: 25.04.2022 09:20
Küçük Onur’un son haline bakın! Küçük İbo’nun ezeli rakibiydi Onur Sarıkaya’yı şimdilerde gören tanıyamıyor: ’Neydi ne oldu’

'NEYDİ NE OLDU'

Küçük Onur'un son haline bakın! Küçük İbo'nun ezeli rakibiydi Onur Sarıkaya'yı şimdilerde gören tanıyamıyor... Küçük Onur, 90'lı yıllarda fırtına gibi esen küçük bir sanatçıydı. Güçlü sesi ile milyonların dinlediği Onur Sarıkaya'nın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

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Küçük Onur’un son haline bakın! Küçük İbo’nun ezeli rakibiydi Onur Sarıkaya’yı şimdilerde gören tanıyamıyor: ’Neydi ne oldu’

'Küçük İbo' ile aralarında adı konulmamış bir rekabet olan, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Küçük Onur, şarkıcılığın yanı sıra bir dönem oyunculuk da yaptı.

Küçük Onur’un son haline bakın! Küçük İbo’nun ezeli rakibiydi Onur Sarıkaya’yı şimdilerde gören tanıyamıyor: ’Neydi ne oldu’

Şimdilerde kendi halinde, gayet mütevazı bir hayat sürüyor Onur Sarıkaya. Artık genç bir adam olsa da hala yüzündeki o çocuksu ifadesini koruyor. İşte başta Küçük Onur ve küçük İbo'nun son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz çocuk ünlülerin değişimleri...

Küçük Onur’un son haline bakın! Küçük İbo’nun ezeli rakibiydi Onur Sarıkaya’yı şimdilerde gören tanıyamıyor: ’Neydi ne oldu’

EMİR BERKE ZİNCİDİ

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman şimdilerde yakışıklı bir delikanlı.

Küçük Onur’un son haline bakın! Küçük İbo’nun ezeli rakibiydi Onur Sarıkaya’yı şimdilerde gören tanıyamıyor: ’Neydi ne oldu’

16 yaşında olan Zincidi yıllar içerisinde oldukça değişti.

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