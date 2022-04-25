Küçük Onur’un son haline bakın! Küçük İbo’nun ezeli rakibiydi Onur Sarıkaya’yı şimdilerde gören tanıyamıyor: ’Neydi ne oldu’

Şimdilerde kendi halinde, gayet mütevazı bir hayat sürüyor Onur Sarıkaya. Artık genç bir adam olsa da hala yüzündeki o çocuksu ifadesini koruyor. İşte başta Küçük Onur ve küçük İbo'nun son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz çocuk ünlülerin değişimleri...