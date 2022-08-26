Küçük Onur'un son haline bakın! Küçük İbo'nun ezeli rakibiydi Onur Sarıkaya şimdi 40 yaşında görenler tanıyamıyor: 'Nereden nereye'
Küçük Onur'un son haline bakın! Küçük İbo'nun ezeli rakibiydi Onur Sarıkaya şimdi 40 yaşında görenler tanıyamıyor, 'Nereden nereye' yorumları yapıyor. Geleceğin yıldızlarından biri olarak aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda yanık türküler söyleyen bir çocuktu Küçük Onur... Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Karate Can adlı diziyle ekranlarda boy gösterdi. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük Onur'un ünü bir anda son buldu. Zira aralarında asla dile getirilmemiş ancak belli olan rekabetleriyle Küçük İbo da aynı kaderi paylaştı. Ortadan kaybolan Küçük Onur'un eski şöhreti kalmadı. İşte bir dönemin ezeli rakiplerinin değişimleri...
26.08.2022 10:30 - Son Güncelleme: 26.08.2022 10:32
'NEREDEN NEREYE'
Küçük Onur'un son haline bakın! Küçük İbo'nun ezeli rakibiydi Onur Sarıkaya şimdi 40 yaşında, görenler ise tanıyamıyor. Küçük Onur, 90'lı yıllarda fırtına gibi esen küçük bir sanatçıydı. Güçlü sesi ile milyonların dinlediği Onur Sarıkaya'nın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.
Şimdilerde kendi halinde, gayet mütevazı bir hayat sürüyor Onur Sarıkaya. Artık 40 yaşında bir adam olsa da hala yüzündeki o çocuksu ifadesini koruyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...