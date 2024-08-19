Küçük Onur'un son haline bakın! 8 yaşında Seda Sayan ile ünlendi: Küçük İbo'nun ezeli rakibi Onur Sarıkaya şimdi...

Seda Sayan'ın kucağında şöhreti yakalayan ve yanık türküleriyle hafızalara kazınan Onur Sarıkaya, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Ekranların sevilen çocuk yıldızı, şöhretin zirvesindeyken aniden sessiz bir hayatı tercih etmişti. Peki, yıllar ona nasıl dokundu? Onur Sarıkaya'nın bugünkü hali görenleri şaşırtıyor! Yanık türküleri ve çocuk yıldız olarak tanınan Onur Sarıkaya, uzun süre sessizliğe büründü. Şöhretten uzaklaşarak gözlerden kaybolan Sarıkaya, yıllar sonra yeniden gündeme oturdu. Bir dönemin unutulmaz isimlerinden olan Onur Sarıkaya'nın şimdiki hali, hayranlarını adeta nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor!
Bir dönemin sevilen çocuk yıldızı Onur Sarıkaya, Seda Sayan'ın programıyla tanınıp gönülleri fethetmişti. Yanık türküleri ve masum yüzüyle hafızalara kazınan Sarıkaya, şöhretin zirvesindeyken bir anda gözlerden kaybolmayı tercih etti. Yıllar sonra ortaya çıkan Onur Sarıkaya'nın son hali ise görenleri şaşırtıyor. İşte çocuk yaşta şöhreti yakalayan ve şimdi bambaşka bir hayat süren Onur Sarıkaya'nın değişimi…
90'lı yıllarda küçük yaşına rağmen fırtına gibi esen "Küçük Onur", asıl adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde ekranlardan bir hayli uzak yaşıyor. 25 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya gelen Onur Sarıkaya, 8-9 yaşlarında Türkiye'ye adını duyurmuştu.
Mahsun Kırmızıgül ile yolu kesişen Küçük Onur, söylediği şarkılarla bir gece üne kavuştu. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta yapan Onur Sarıkaya, rol aldığı dizilerde reyting rekorları kırdı.