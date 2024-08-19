Küçük Onur'un son haline bakın! 8 yaşında Seda Sayan ile ünlendi: Küçük İbo'nun ezeli rakibi Onur Sarıkaya şimdi...

Seda Sayan'ın kucağında şöhreti yakalayan ve yanık türküleriyle hafızalara kazınan Onur Sarıkaya, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Ekranların sevilen çocuk yıldızı, şöhretin zirvesindeyken aniden sessiz bir hayatı tercih etmişti. Peki, yıllar ona nasıl dokundu? Onur Sarıkaya'nın bugünkü hali görenleri şaşırtıyor! Yanık türküleri ve çocuk yıldız olarak tanınan Onur Sarıkaya, uzun süre sessizliğe büründü. Şöhretten uzaklaşarak gözlerden kaybolan Sarıkaya, yıllar sonra yeniden gündeme oturdu. Bir dönemin unutulmaz isimlerinden olan Onur Sarıkaya'nın şimdiki hali, hayranlarını adeta nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor!