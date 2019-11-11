GaleriMagazin

Küçük Onur'un son hali görenleri şaşırttı! Karate Can'da Kızlar peşini bırakmıyordu... Küçük Onur kimdir, kaç yaşında, nerede?

Dizilerde rol aldığında henüz küçük yaşlarda, yürekleri dağlayan şarkılar söyleyen bir çocuktu. Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri fethetmişti... 90'lı yıllarda hem televizyon hem de müzik camisında fırtınalar estirdi. Nazire yapara gibi milyonların dinlediği bir yıldız haline geldi. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük Onur'un hızla yükselişi bir anda son buldu. Ardından ortalardan kayboldu. Şimdilerde sahne alsa da eski şöhreti kalmadı. Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük Onur'un son hali sizi çok şaşırtacak.

11.11.2019 17:17 - Son Güncelleme: 11.11.2019 17:24
Küçük Onur'un son hali görenleri şaşırttı! Karate Can'da Kızlar peşini bırakmıyordu... Küçük Onur kimdir, kaç yaşında, nerede?

Takvimler 90'lı yılları gösterdiğinde, büyüklerine nispet yaparcasına bir isim gündeme damgasını vuruyordu: Küçük Onur lapalı Onur Sarıkaya...

Küçük Onur'un son hali görenleri şaşırttı! Karate Can'da Kızlar peşini bırakmıyordu... Küçük Onur kimdir, kaç yaşında, nerede?

Özellikle Karate Can dizisi ile adından söz ettiren Küçük Onur daha sonra ortalardan kayboldu. İşte başta Küçük Onur lakaplı Onur Sarıkaya olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimi.

Küçük Onur'un son hali görenleri şaşırttı! Karate Can'da Kızlar peşini bırakmıyordu... Küçük Onur kimdir, kaç yaşında, nerede?
Küçük Onur'un son hali görenleri şaşırttı! Karate Can'da Kızlar peşini bırakmıyordu... Küçük Onur kimdir, kaç yaşında, nerede?

Volkan Demirok

Küçük Onur'un son hali görenleri şaşırttı! Karate Can'da Kızlar peşini bırakmıyordu... Küçük Onur kimdir, kaç yaşında, nerede?
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandırmıştı! İsmail Filiz son haliyle hayranlarını şaşırttı!
Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandırmıştı! İsmail Filiz son haliyle hayranlarını şaşırttı!