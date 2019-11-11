Küçük Onur'un son hali görenleri şaşırttı! Karate Can'da Kızlar peşini bırakmıyordu... Küçük Onur kimdir, kaç yaşında, nerede?
Dizilerde rol aldığında henüz küçük yaşlarda, yürekleri dağlayan şarkılar söyleyen bir çocuktu. Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri fethetmişti... 90'lı yıllarda hem televizyon hem de müzik camisında fırtınalar estirdi. Nazire yapara gibi milyonların dinlediği bir yıldız haline geldi. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük Onur'un hızla yükselişi bir anda son buldu. Ardından ortalardan kayboldu. Şimdilerde sahne alsa da eski şöhreti kalmadı. Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük Onur'un son hali sizi çok şaşırtacak.
11.11.2019 17:17
- Son Güncelleme: 11.11.2019 17:24
DİĞER GALERİLER