Küçük Kovboy Yumurcak bakın kim çıktı annesi Yeşilçam güzeli! Cüneyt Arkın'ın minik rol arkadaşını gören inanamıyor meğer Arka Sokaklar'ın...
Küçük Kovboy Yumurcak bakın kim çıktı, üstelik annesi Yeşilçam'ın güzellerinden... Cüneyt Arkın'ın minik rol arkadaşını gören gözlerine inanamıyor. 1973 yapımı olan ve başrolünde usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın rol aldığı Yumurcak Küçük Kovboy'un ekranlarda gösterilmesinin üzerine sosyal medya kullanıcıları, 'Yumurcak Küçük Kovboy nerede çekildi, oyuncuları kimler?' sorularının yanıtını arıyor. Yumurcak karakterine hayat veren ünlü ismin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlık içerisinde. İşte son olarak Arka Sokaklar dizisinde boy gösteren küçük 'yumurcak'...
30.01.2022 17:03
- Son Güncelleme: 30.01.2022 17:13
Küçük Kovboy Yumurcak bakın kim çıktı! Annesi Yeşilçam güzellerinden olan minik 'yumurcak' sosyal medya gündeminde. Cüneyt Arkın'ın minik rol arkadaşını gören inanamıyor...
Başrollerinde Cüneyt Arkın, Sezer İnanoğlu ve Erol Taş'ın yer aldığı Yumurcak Küçük Kovboy filmi bugün sinema severlerle buluştu.
1973 yılında gösterime giren filmin oyuncu kadrosu şöyle:
Cüneyt Arkın
Feridun Çölgeçen
Erol Taş
İlker İnanoğlu
Pascale Petit
Alan Steel
Evelyn Stewart