Küçük kızı tanıdınız mı? Şimdilerde ekranların en gözde isimlerinden!
Başrolünde yer aldığı diziyle ekranlarda fırtınalar estiren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında çocukluk yıllarına ait bir karesini yayınladı. Şimdilerde duru güzelliği ve yeteneğiyle ekranların en gözde isimlerinden biri olan oyuncunun çocukluk karesini gören takipçilerinden bazıları ilk bakışta tanırken bazıları "Sen paylaşmasan senin olduğuna inanmazdım" yorumlarında bulundu. Peki siz fotoğraftaki bu minik kızı tanıyabildiniz mi?
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: