Küçük kızı tanıdınız mı? Şimdilerde ekranların en gözde isimlerinden!

Başrolünde yer aldığı diziyle ekranlarda fırtınalar estiren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında çocukluk yıllarına ait bir karesini yayınladı. Şimdilerde duru güzelliği ve yeteneğiyle ekranların en gözde isimlerinden biri olan oyuncunun çocukluk karesini gören takipçilerinden bazıları ilk bakışta tanırken bazıları "Sen paylaşmasan senin olduğuna inanmazdım" yorumlarında bulundu. Peki siz fotoğraftaki bu minik kızı tanıyabildiniz mi?

Başrolünde yer aldığı diziyle milyonları ekran başına kilitleyen ünlü oyuncu, bu kez oyunculuğuyla değil, sosyal medyada yaptığı nostaljik bir paylaşımla gündeme geldi. Şimdilerde duru güzelliği ve başarılı performansıyla ekranların en beğenilen isimlerinden biri olan genç yıldız, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Masum bakışları ve sevimli ifadesiyle dikkat çeken kareye, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Kimi takipçileri onu hemen tanırken, kimileri ise "Sen paylaşmasan senin olduğuna asla inanmazdım" yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi. Peki, siz bu sevimli küçük kızı ilk bakışta tanıyabildiniz mi?

İşte ünlü isimler ve çocukluk halleri...

Hande Erçel

Hande Erçel

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz

Alişan

Alişan

Hadise

Hadise

Özge Yağız

Özge Yağız

Bu çocukluk fotoğrafı, atv ekranlarında yayınlanan Gözleri KaraDeniz'in güzel başrolü Özge Yağız'a ait.

İrem Sak

İrem Sak

Hülya Avşar

Hülya Avşar

Esra Erol

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli

Esra Dermancıoğlu