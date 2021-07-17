Küçük Kadınlar’la hafızalara kazınan Fulya Zenginer’in eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o isimle...
Küçük Kadınlar'la hafızalara kazınan Fulya Zenginer'in eşi bakın kim çıktı! Küçük Kadınlar dizisi ile hayatımıza giren Fulya Zenginer, rol aldığı Mirasyedi filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Ünlü oyuncunun, özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Zenginer'in özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Fulya Zenginer kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun eşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Fulya Zenginer'in eşi...
17.07.2021 23:57
- Son Güncelleme: 17.07.2021 23:58
Küçük Kadınlar dizisi ile hayatımıza giren Fulya Zenginer, Ekin Mert Daymaz ile başrolünü üstlendiği Mirasyedi filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündeme geldi.
Ünlü oyuncunun, özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Zenginer'in özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Fulya Zenginer kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı.