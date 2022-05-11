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Haberler Magazin Küçük Kadınlar’ın Armağan’ı ve Yeliz’inden karnı burnunda poz! Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir arada! “Sette doğuracaklar”

Küçük Kadınlar’ın Armağan’ı ve Yeliz’inden karnı burnunda poz! Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir arada! “Sette doğuracaklar”

Kadrosunda Ekin Türkmen, Birkan Sokullu, Kıvanç Kasabalı gibi isimlerin yer aldığı Küçük Kadınlar dizisinde Yeliz ve Armağan karakterlerini canlandıran Fulya Zenginer ile Hande Soral, 12 yıl sonra bir araya geldi. Şimdilerde anne olmak için gün sayan ikiliden Hande Soral, Fulya Zenginer ile sette verdikleri karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Soral'ın "Sette doğuracaklar listesi" notunu eklediği paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Hande Soral ile Fulya Zenginer'in o pozu...

11.05.2022 19:01 - Son Güncelleme: 11.05.2022 19:01
Küçük Kadınlar’ın Armağan’ı ve Yeliz’inden karnı burnunda poz! Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir arada! “Sette doğuracaklar”

Küçük Kadınlar dizisinde Yeliz ve Armağan karakterlerini canlandıran Fulya Zenginer ile Hande Soral, 12 yıl sonra bir araya geldi.

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Küçük Kadınlar’ın Armağan’ı ve Yeliz’inden karnı burnunda poz! Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir arada! “Sette doğuracaklar”

Şimdilerde anne olmak için gün sayan ikiliden Hande Soral, Fulya Zenginer ile sette verdikleri karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Küçük Kadınlar’ın Armağan’ı ve Yeliz’inden karnı burnunda poz! Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir arada! “Sette doğuracaklar”

Fulya Zenginer, Soral'ın "Sette doğuracaklar listesi" notunu eklediği paylaşımını kendi sayfasına kalp emojileriyle taşıdı.

Küçük Kadınlar’ın Armağan’ı ve Yeliz’inden karnı burnunda poz! Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir arada! “Sette doğuracaklar”

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan fotoğraf kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Küçük Kadınlar’ın Armağan’ı ve Yeliz’inden karnı burnunda poz! Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir arada! “Sette doğuracaklar”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü isimlerin hayranları, "Hamilelik ikinize de çok yakışmış", "Sizi tekrar bir arada görmek ne güzel" yorumlarında bulundu.

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