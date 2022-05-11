Küçük Kadınlar’ın Armağan’ı ve Yeliz’inden karnı burnunda poz! Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir arada! “Sette doğuracaklar”
Kadrosunda Ekin Türkmen, Birkan Sokullu, Kıvanç Kasabalı gibi isimlerin yer aldığı Küçük Kadınlar dizisinde Yeliz ve Armağan karakterlerini canlandıran Fulya Zenginer ile Hande Soral, 12 yıl sonra bir araya geldi. Şimdilerde anne olmak için gün sayan ikiliden Hande Soral, Fulya Zenginer ile sette verdikleri karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Soral'ın "Sette doğuracaklar listesi" notunu eklediği paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Hande Soral ile Fulya Zenginer'in o pozu...
11.05.2022 19:01 - Son Güncelleme: 11.05.2022 19:01
Küçük Kadınlar dizisinde Yeliz ve Armağan karakterlerini canlandıran Fulya Zenginer ile Hande Soral, 12 yıl sonra bir araya geldi.
Şimdilerde anne olmak için gün sayan ikiliden Hande Soral, Fulya Zenginer ile sette verdikleri karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.
Fulya Zenginer, Soral'ın "Sette doğuracaklar listesi" notunu eklediği paylaşımını kendi sayfasına kalp emojileriyle taşıdı.